Minamino é primeiro japonês a representar o Liverpool

O internacional Takumi Minamino vai ser primeiro japonês a representar o Liverpool, que contratou o avançado aos austríacos do Salzburgo, informou esta quinta-feira o clube inglês.

"O Liverpool confirma que chegou a acordo com o Red Bull Salzburgo para a transferência de Takumi Minamino", indicou o campeão europeu e líder da liga inglesa, no site oficial.

De acordo com a comunicação social britânica, o Liverpool pagará ao Salzburgo uma verba na ordem dos 7,25 milhões de libras (cerca de 8,5 milhões de euros), com o jogador, de 24 anos, a assinar um contrato por quatro épocas e meia.

"Pensava que se a minha carreira corresse bem podia um jogar na Premier League, mas não pensei que poderia ser numa equipa como esta", disse o jogador, em declarações ao sítio do Liverpool.

Minamino fez 199 jogos pelo Salzburgo, clube que representou desde 2014/15, e marcou 64 golos, ao longo de cinco épocas e meia.

Esta temporada, o avançado internacional japonês foi adversário do Liverpool na fase de grupos da Liga dos Campeões e marcou no jogo disputado em Anfield Road, que o Salzburgo perdeu por 4-3.

"São notícias fabulosas - uma contratação fantástica. Estamos muito contentes", referiu o treinador Jürgen Klopp, que está a orientar o campeão europeu no Qatar, onde vai disputar no sábado a final do Mundial de clubes com o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus.

Klopp elogiou o japonês, dizendo tratar-se de "um jogador muito inteligente", "capaz de encontrar espaço entre linhas" e que é também "muito corajoso sem bola, um jogador de equipa".