A generalidade da imprensa inglesa revela este domingo que o empresário Mino Raiola irá viajar na próxima semana para Manchester, onde se reunirá com os dirigentes do United para propor a saída de Paul Pogba para o Barcelona. De acordo com o 'Daily Star', o empresário italiano leva consigo um negócio a troco de 100 milhões de libras (112 milhões de euros), uma verba que serviria para cobrir o investimento feito pelos red devils há duas temporadas.Com o mercado de transferências em Inglaterra a fechar na quinta-feira, José Mourinho já fez saber que está insatisfeito pela atividade do Manchester United no defeso e essa postura poderá complicar a vontade de Raiola e do próprio Pogba em rumar a Barcelona, ainda que a relação entre jogador e o técnico português seja apontada pela imprensa inglesa como não sendo das melhores.Ainda assim, refira-se que os 112 milhões de euros falados obrigarão o Barcelona a fazer algum encaixe com vendas, já que até ao momento os catalães investiram 125,9 milhões de euros, tendo apenas garantido 41,7. Nesse âmbito, escreve o 'Mundo Deportivo', Yerry Mina, Paco Alcácer, Rafinha, André Gomes ou Cillessen são jogadores vistos como negociáveis pelos catalães.

Autor: Fábio Lima