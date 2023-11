Mira saudita apontada à Premier League: Sancho e Richarlison são alvos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Já teve certamente oportunidade de ler no seu Record que Bruno Fernandes é alvo do futebol saudita. E também já terá ouvido falar no intenso desejo dos responsáveis pela liga daquele país em recrutar Mo Salah ao Liverpool.

Dois nomes do topo do futebol mundial e que terão de ser devidamente convencidos a mudar de ambiente, continuando as respetivas carreira numa latitude que até há bem pouco tempo era praticamente desconhecida para os comuns mortais.

Depois, temos outros dois nomes que encaram a saída para a Arábia Saudita como um escape para momentos menos positivos que estão a viver em Inglaterra. Falamos de Jadon Sancho, proscrito por Ten Hag no Manchester United, e Richarlison, que tem perdido espaço de manobra no Tottenham, especialmente desde que Brennan Johnson chegou a Londrres, proveniente do Nottingham Forest.

Decisões para tomar em breve, logo que o mercado de janeiro abra as suas portas.