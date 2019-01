Mistério das redes sociais de Salah já tem uma explicação

Ver esta publicação no Instagram Getting in touch, for real... Uma publicação partilhada por Mohamed Salah (@mosalah) a 27 de Jan, 2019 às 2:35 PST

"2019 Resolution: Time to get in touch, for real" ["Resolução para 2019: chegou a altura de contactar, cara a cara"]. Foi assim que, na semana passada, Mohamed Salah se despediu das redes sociais, numa publicação que antecedeu o apagar de todas as suas páginas, tanto no Twitter, Facebook ou Instagram. Na altura criaram-se várias teorias à volta daquela decisão (desde a necessidade de se focar no Liverpool até à suposta vontade de fugir às críticas), mas afinal parece que tudo não passou de um golpe publicitário.O regresso do egípcio ao ativo deu-se na sexta-feira, com uma simples foto sua a recolher uma encomenda da transportadora DHL, sem qualquer mensagem escrita. Um regresso algo 'apagado', mas que este domingo foi explicado através de nova partilha, agora de um vídeo, e uma vez mais ligada à mesma transportadora. Na legenda, na mesma linha do que tinha escrito no último dia de 2018, Salah partilhou "Getting in touch, for real...".No vídeo, de três minutos, o egípcio surge a receber prendas dos seus fãs e partilha também uma mensagem para alertar para a necessidade de não dar demasiada importância às redes sociais. "São fantásticas, mas quando tocas em algo de verdade é algo totalmente diferente. É um sentimento real. Acabas por te conectar de forma física e emocional. Não é apenas mais uma foto que desaparece na nuvem", disse o jogador do Liverpool no referido vídeo.