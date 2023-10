Mistério pode terminar em breve: Rapper Dide admite mostrar o rosto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O rapper Dide já se tornou um fenómeno por terras inglesas. O músico, que surge sempre de cara tapada, garante ser um jogador da Premier League e tem conseguido manter a sua identidade escondida desde que lançou as primeiras músicas.

Alguns adeptos tentaram descobrir quem é o mascarado e até chegaram a uma 'short list', com Eddie Nketiah, Sheyi Ojo, Wilfried Zaha e Reiss Nelson. Mas, na verdade, ninguém sabe quem é.

E nem as tentativas feitas junto de homens de futebol, como foi o caso de Sean Dyche, treinador do Everton, surtiram efeito: "A sério que me estão a perguntar isso numa conferência de imprensa. Esse tema já tem direito a perguntas?"

Esta semana, Dide deu mais uma entrevista e assume que poderá muito em breve mostrar o rosto. Mas até lá, o segredo continua a ser a alma do negócio.

"Treino de manhã ou de tarde, dependendo da escala, e depois tenho imenso tempo livre. É o que acontece com os jogadores profissionais. Mas em vez de sair, ir às compras e todas essas coisas que os meus colegas fazem, eu fico em casa a relaxar e a fazer música", revelou ao Evening Standard.

"Entendo que quando alguém ouve uma música, gosta de associar a mensagem que é transmitida a um rosto. E com todas as teorias que se elaboram a propósitoo da máscara e da minha identidade, quando se ouve a música, até acabas por prestar mais atenção a todos os detalhes", explicou.

"Tenho de ser muito rígido a defender a minha identidade. Muitos futebolistas já especularam sobre quem sou, mas tenho de me manter calado. Não posso dar pistas a ninguém. De qualquer forma, ninguém sabe o futuro e até posso vir a mostrar a minha cara. Quem sabe se quando lançar a próxima música não apareço sem máscara? Nunca se sabe..., rematou.