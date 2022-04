Mitrovic dá vitória ao Fulham de Marco Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um golo do avançado sérvio Aleksandar Mitrovic permitiu esta quarta-feira ao líder Fulham, treinado pelo português Marco Silva, vencer na deslocação a Middlesbrough (1-0), num desafio em atraso da 30.ª jornada do segundo escalão do futebol inglês.



Depois de um primeiro tempo sem golos, o internacional sérvio, que soma 38 tentos em 39 partidas, apareceu em jogo, aos 73 minutos, para dar o triunfo aos cottagers, que seguem na liderança isolada com 83 pontos, mais 11 do que o segundo colocado Bournemouth, que tem um jogo por disputar.

Já o 'Boro', com um jogo em atraso, é sétimo, com 62 pontos, a dois do Sheffield United, a primeira equipa em zona de acesso aos 'play-offs' de subida à Premier League.