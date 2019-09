Miúdo de 16 anos 'rouba' estatuto de mais rápido do Manchester United a Diogo Dalot

Há um novo Usain Bolt à solta em Old Trafford. Dá pelo nome de Deji Sotona, tem apenas 16 anos e passou a ser recentemente o jogador mais rápido dos quadros do Manchester United. Segundo o 'Daily Mail', o miúdo de 16 anos registou 36,8 quilómetros por hora de velocidade máxima nos testes realizados, batendo por 1,9 km/h o anterior recorde do plantel, que pertencia ao português Diogo Dalot.





Mas desengane-se quem pensa que este resultado é fruto do acaso. É que o irlandês tem um passado no atletismo, tendo mesmo sido campeão nacional de Sub-14 em provas de velocidade. Agora dedicado totalmente ao futebol, o jovem extremo está apostado em fazer valer essa sua velocidade para deixar marca nos relvados. A começar desde já pelos livros de recordes dos red devils...