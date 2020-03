Miúdo do Chelsea revela que foi vítima de bullying por parte de estrela do Manchester United

Billy Gilmour, jovem médio escocês, de 18 anos, que tem sido aposta de Frank Lampard no Chelsea, revelou à imprensa inglesa que foi vítima de bullying num jogo com o Manchester United, em outubro do ano passado, a contar para a Taça de Inglaterra.





Gilmour, que esteve em destaque na recente, também na Taça de Inglaterra, contou à imprensa inglesa que passou por um momento difícil naquele jogo com Harry Maguire, defesa de 27 anos que o Manchester United comprou no último verão ao Leicester, por 87 milhões de euros."Ele estava sempre a empurrar-me e agarrou-me pela garganta. Basicamente dizia-me que eu sou um tipo pequeno", recorda Gilmour, de 1,68 metros, que foi titular naquele jogo. Maguire mede 1,94 metros."É algo com que vou ter de saber lidar. Mas não vou deixar que aconteça outra vez. Foi uma lição. Ele vai tentar fazer bullying aos mais novos e é aí que tenho de aprender como ser mais forte. Tenho trabalhado nisso e só posso melhorar. O momento em que ele me agarrou na área para mim foi de aprendizagem", acrescentou.