Miúdo pediu ao Liverpool para parar de ganhar e a equipa já perdeu duas vezes

Desde que um miúdo de 10 anos - adepto do Manchester United - escreveu a Jurgen Klopp a pedir para o Liverpool parar de ganhar os reds já perderam duas vezes.





O pequeno dizia na missiva que "o Liverpool está a ganhar demasiados jogos". "Se ganharem mais 9 vão ficar com a melhor sequência de vitórias de sempre do futebol inglês. Sendo eu um adepto do Manchester United, isto é muito triste", dizia Daragh na carta.Desde que Klopp recebeu a carta, e respondeu, o Liverpool perdeu dois jogos, incluindo o primeiro na Premier League. A equipa foi, na Liga dos Campeões, e, no campeonato.Mesmo assim mantém a diferença de 22 pontos para o Manchester City na liderança da Premier League.