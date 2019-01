Mohamed Salah apagou todas as suas contas das redes sociais

Nem Twitter, nem Facebook, nem Instagram, Mohamed Salah desapareceu das redes sociais. O jogador do Liverpool era seguido por milhões de fãs em todo o Mundo, mas apagou todas as suas contas oficiais, o que já gerou alguma especulação.Se por um lado há quem diga que o avançado egípcio está focado na conquista do título por parte do Liverpool, por outro há quem considere que quer fugir da críticas. Salah tem estado debaixo dos holofotes do críticos por causa de alguns 'mergulhos' à Neymar...A última publicação de Salah aconteceu no final do ano e tinha o seu quê de misterioso... "2019 Resolution: Time to get in touch, for real" [Resolução para 2019: chegou a altura de contactar, cara a cara"].