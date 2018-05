Continuar a ler

Os fisioterapeutas que trabalham com o jogador dizem que o processo é lento. Se forem três semanas, Salah estaria disponível a 16 de junho, se forem quatro só regressaria a 23 de junho.



O Egito estreia-se no Mundial a 15 de junho, com o Uruguai, seguindo-se a Rússia a 19 e a Arábia Saudita a 25.



Os fisioterapeutas que trabalham com o jogador dizem que o processo é lento. Se forem três semanas, Salah estaria disponível a 16 de junho, se forem quatro só regressaria a 23 de junho.O Egito estreia-se no Mundial a 15 de junho, com o Uruguai, seguindo-se a Rússia a 19 e a Arábia Saudita a 25.

Mohamed Salah vai parar três ou quatro semanas, segundo adianta o jornal francês 'L' Equipe'. O avançado egípcio do Liverpool sofreu umadurante a final da Liga dos Campeões, com o Real Madrid (), depois de ter ficado com oUma baixa de três ou quatro semanas pode significar que Salah perde os três primeiros jogos do Mundial da Rússia.