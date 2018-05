Continuar a ler







Álvaro Morata pode estar de saída do Chelsea. O avançado espanhol de 25 anos foi esta quarta-feira fotografado em Milão com o diretor desportivo da Juventus.Segundo o 'Corriere della Sera', que fotografou Morata acompanhado pelo seu representante, Juanma Lopez, e do diretor desportivo da Juventus, Fabio Paratici, o avançado pode estar de regresso à 'vecchia signora', clube que representou durante duas épocas (2014/2015 e 2015/2016).