Morreu o adepto que foi assistido durante o jogo entre Fulham e Blackpool

Fulham e Blackpool, realizado este sábado em jogo da 29.ª jornada do Championship, o anúncio foi feito pelos 'cottagers', através de um comunicado publicado nas redes sociais do clube.

"É com imensa tristeza que informamos os adeptos a morte de Paul Parish. O Paul sofreu uma paragem cardíaca e recebeu assistência médica na bancada na partida desta tarde antes de ser transferido para o hospital. As nossas condolências aos ente queridos de Paul", escreveu o clube de Marco Silva.

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.



Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.



Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC