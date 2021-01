Mourinho: «A atitude dos jogadores desde o primeiro minuto foi excelente»

José Mourinho elogiou a atitude dos seus jogadores (4-1) na vitória frente ao Wycombe, que carimbou a passagem do Tottenham para os 'oitavos' da Taça de Inglaterra. Aos 85 minutos, o jogo estava empatado a uma bola...





"Se fosse para prolongamento seria mau para as duas equipas. Com os jogadores que entraram na 2ª parte [Harry Kane e Son], seria difícil lidar connosco, mas acabámos por conseguir marcar".O médio francês Ndombélé acabou por ser a figura do encontro ao marcar os últimos dois golos dos spurs. Mourinho voltou a elogiar o jogador, tal como"Ele é muito criativo. É daqueles jogadores que conseguem criar desequilíbrios. Tentaram a marcação homem a homem, mas ele consegue escapar", analisou Mourinho que deixou elogios à equipa. "A atitude dos jogadores desde o primeiro minuto foi excelente. Depois, os rapazes que saltaram do banco vieram com a intenção de ajudar a equipa. Foi uma boa exibição."