Mourinho questionado sobre Zé Luís e não só: «Três nomes de entre 30 que se falam»

José Mourinho foi, esta sexta-feira, questionado sobre o interesse do Tottenham em contratar Llorente (Nápoles), Piatek (AC Milan) e Zé Luís (FC Porto).





Na antevisão ao encontro com o Watford, que irá realizar-se este sábado, o treinador português dos spurs admitiu a necessidade do plantel londrino em contratar um avançado, principalmente após a lesão de Harry Kane, mas não quis mencionar nomes, admitindo que a maior parte dos jogadores apontados são uma tentativa dos empresários em colocá-los no mercado."São três nomes de entre 30 que se falam. Penso que a maioria dos nomes que andam a falar é só uma tentativa dos empresários em colocar os nomes no mercado. Se precisamos de um avançado? Sim, é possível que sim. Mas tem de ser um negócio favorável para nós, por isso é que temos de ir atrás de jogadores que são muito bons. Son, Lucas, Lamela, Lo Celso, Dele Alli – é claro que são todos muito bons, mas precisamos de um homem-alvo. Não será fácil, mas estamos a tentar adicionar um jogador assim no nosso plantel", apontou José Mourinho.