Mourinho admite que apanhou susto na Bulgária: «Tivemos medo de ser eliminados»

José Mourinho reconhece que o Tottenham apanhou um susto na Bulgária. Apesar da vitória por 2-1 sobre o Lokomotiv Plovdiv, na 2ª pré-eliminatória da Liga Europa, os ingleses estiveram a perder por 1-0 até aos 80 minutos.





"Quando eles marcaram, foi um momento de sonho para eles e um momento de medo para nós, medo de sermos eliminados da competição. Depois, partir desse sentimento, quando pensámos que podíamos perder, para o último sentimento de vitória é bom. Eles não passaram a linha do meio-campo na segunda parte. Dominámo-los e depois, quando marcámos, eles ficaram reduzidos a dez homens e era impossível para eles aguentar", explicou, no final do jogo.O técnico português deixou ainda elogios a Ndombelé, que esta quinta-feira foi titular. Mourinho garante que sempre acreditou no reforço mais caro da história do Tottenham (60 milhões de euros)."Está a evoluir, quando na temporada passada não estava. Neste momento está a treinar muito bem e deu-nos o que precisávamos nos últimos 30 metros. Eu acredito nele, nunca duvidei da qualidade que ele tem, mas sim da motivação que tinha na temporada passada", concluiu.