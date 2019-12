Mourinho antevê receção dos adeptos em Old Trafford: «Não sou um vilão nem um inimigo»

José Mourinho vai regressar amanhã a Old Trafford, agora como treinador do Tottenham. O técnico português, despedido pelo Manchester United em dezembro do ano passado, espera ser "bem recebido" pelos adeptos dos red devils."Não sou um vilão, não sou um inimigo, mas sou um treinador que vai tentar ganhar ao Manchester United. Acho que será desta forma que os adeptos vão olhar para mim. O Solskjaer é o tipo que está a tentar ganhar o jogo para o Manchester United e por isso eles vão apoiá-lo, não a mim. Penso que vão fazer-me uma boa receção, mas que depois, durante o jogo, vão apoiar o Solskjaer. Eles amam o seu clube, logo amam o Solskjaer", frisou. "Durante o jogo é expectável que se esqueçam de mim e que apoiem e ajudem a sua equipa a alcançar o resultado que desejam."Mourinho foi substituído por Solskjaer e agora fala-se na saída do norueguês, que não tem conseguido os melhores resultados em Old Trafford. A equipa é 9.ª, a 22 pontos do líder Liverpool...Questionado sobre o atual momento dos red devils, o treinador português preferiu não tecer considerações sobre o tema. "Para mim é um capítulo encerrado. Deixei o clube, tive o meu tempo para processar tudo o que aconteceu e para me preparar para o meu próximo desafio. No United venci e aprendi. Não me cabe a mim analisar o Manchester United."Mas Mourinho garante que não apagou o seu os red devils da sua vida. "Regressar a Old Trafford é regressar a um sítio onde fui feliz. Se forem ao meu escritório lá em cima, ainda tenho umas fotografias dos meus tempos no United."