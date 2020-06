Mourinho anuncia regresso de Harry Kane: «É um grande profissional e vai jogar de início»

O Tottenham de José Mourinho regressa aos relvados amanhã, em casa, diante do Manchester United com uma novidade: Harry Kane vai integrar a equipa inicial. Foi o próprio treinador quem o confirmou esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os red devils.





"Ele está a trabalhar extremamente bem e posso dizer-vos sem qualquer problema que ele vai jogar de início", referiu o técnico português.O internacional inglês, um dos mais influentes jogadores dos spurs, não joga desde o dia 1 de janeiro, quando sofreu uma lesão num tendão no encorntro com o Southampton e foi inclusivamente operado.Durante a paragem do campeonato, por causa da pandemia, o capitão da seleção inglesa aproveitou para recuperar. "Vai jogar 90 minutos, 80, 70 ou 60? Não sei! Só o jogo nos poderá dizer isso. Não sabemos se está em forma. Não joga há seis meses, mas ele tem trabalhado muito bem, é um grande profissional e vai alinhar de início amanhã."Mourinho confirmou também que Moussa Sissoko e Heung-Min Son vão regressar ao onze - também estiveram lesionados.O Tottenham é 8.º na tabela da Premier League, a quatro pontos do Manchester United, que é 5.º. O 5.º lugar pode dar acesso à Liga dos Campeões se se confirmar o castigo da UEFA ao Manchester City. Mas o treinador ainda não perdeu a esperança de ir mais além e de terminar nos quatro primeiros."É uma batalha estranha, mas ao mesmo tempo um grande desafio e uma fonte de grande motivação. Não vou olhar para a diferença de pontos. Temos de encarar este desafio a tentar ganhar todos os jogos. No final dos 9 encontros fazemos as contas. Vamos focar-nos num jogo de cada vez, amanhã é o Manchester United, os pontos estão lá para serem conquistados e é isso que vamos fazer", avisou.