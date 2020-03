Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Mourinho aponta o dedo a Ndombelé: «Já teve tempo suficiente para mostrar a sua qualidade» Treinador do Tottenham explicou por que retirou o médio francês no início da 2.ª parte do jogo com o Burnley





• Foto: Reuters