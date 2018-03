Continuar a ler

"Mourinho criou uma reputação de treinador que sabe sempre como deve a sua equipa atuar em cada jogo mas viu a campanha na Liga dos Campeões virar pó à custa de um clube cuja última vitória na Liga espanhola aconteceu em 1946", The Telegraph



"José Mourinho é um treinador que raramente corre riscos mas a estratégia que usou em Sevilha, há três semanas, tornou a segunda mão numa aposta que tinha de ganhar. Só que não conseguiu", The Independent



"O treinador do Manchester United só se pode culpar a si próprio. Ele pediu aos seus jogadores que fossem conservadores em Sevilha", The Independent







"José Mourinho já foi por diversas vezes criticado por adotar um estilo de jogo demasiado cauteloso e nesta eliminatória pagou caro por isso. A certa altura, os adeptos gritavam da bancada 'ataquem, ataquem, ataquem'... Nos dois jogos o United pareceu desprovido de ideias, a sua seleção de táticas pareceu também um pouco confusa", BBC



"Foi uma eliminação merecida. E equipa de José Mourinho raramente conseguiu fazer frente ao Sevilha, que aproveitou as oportunidades que teve através de Wissam Ben Yedder. Esta equipa é sexta em Espanha, com uma diferença de -6 entre os golos marcados e sofridos, e apenas ganhou dois dos seus seis jogos da fase de Grupos da Liga dos Campeões", The Guardian.





O afastamento do Manchester United da Liga dos Campeõesfoi um balde de água fria para os adeptos do clube inglês. A imprensa do país não poupa José Mourinho, não só pelas declarações que proferiu no final do jogo, como também pela estratégia que adotou nos dois jogos diante dos espanhóis. Há até quem peça o despedimento do treinador português..."Ele devia ser despedido", escreve o Mirror, citando adeptos do Manchester United, furiosos com as declarações de José Mourinho.