O galês continua reticente, pois não aprecia o futebol da equipa de Mourinho. Jonathan Barnett, agente de Bale, vai reunir-se nos próximos dias com Florentino Pérez, líder do Real Madrid, para definir o futuro do astro, que se mostra insatisfeito por não atuar com a assiduidade que julga merecer. "Quero sentar-me e pensar no próximo passo que irei dar", avisa Bale, também cobiçado, entre outros, pelo Bayern.



O United está obcecado por Bale e tem 230 M€ para o desviar do Real Madrid. Caso o negócio se concretize, o clube de Mourinho supera o recorde estabelecido na época passada pelo PSG, que pagou 222 M€ por Neymar.O Special One quer aproveitar a relação pouco calorosa que Bale mantém com Zidane – o galês queixou-se recentemente de que o francês não falara com ele após a final da Champions, em Kiev, na qual apontou dois golos, um deles de pontapé de bicicleta – para o convencer a regressar a Inglaterra. O Manchester prontifica-se a pagar-lhe quase 3 M€ por mês.

Autor: Nuno Pombo