Mourinho: «Bale quebrou barreira psicológica»

José Mourinho não escondeu o sorriso "maroto" no final da goleada do Tottenham frente ao Crystal Palace, por 4-1, em jogo da 27ª jornada da Premier League, a sétima vez desde o início do ano que os spurs atingem os quatro golos num encontro.





"Fizemos belíssimos golos. Então o do Kane foi magnífico. Estamos a jogar bom futebol", garantiu o técnico português à BBC Sport, no final da partida. "Pode parecer tolo mas fiquei feliz pelo golo que sofremos. Tinha a sensação que nos últimos 10 minutos da primeira parte, se terminasse 1-0, íamos regressar para o 2º tempo da mesma forma. Perdemos um pouco a fome e o desejo de atacar. Estávamos passivos mas no controlo. Bastou um erro e sofremos um golo. Por isso tive uma sensação positiva quando sofremos", garantiu."Na 2ª parte entrámos com tudo. Havia a sensação de que um golo de diferença não era suficiente, depois fizemos o 2-1 e fomos logo a seguir para tentar o 3-1. Fiquei feliz pela atitude", frisou Mourinho, irónico. "Tenho um sorriso maroto porque fizemos 100 golos esta época e somos uma equipa defensiva... foi uma boa semana para nós, três jogos, 9 pontos, nenhuma lesão e temos jogadores prontos para regressar à equipa. Estamos num momento positivo." Gareth Bale bisou no encontro e José Mourinho garantiu que o pupilo superou lesões antigas. "Ninguém desafiou o Bale, só lhe demos todo o apoio. Penso que encontrei nele cicatrizes psicológicas, depois de várias épocas com diversas lesões, o que acabam por tratar-se mais tarde de lesões psicológicas do que musculares: trazem medos, instabilidade. Há um momento em que essa barreira psicológica tinha de ser quebrada e ele quebrou. Foi ele, não fomos nós, nós só o apoiámos. Ele está a jogar muito bem, até mesmo frente ao Fulham, que não houve nada de espcial... esteve fantástico. É incrível trabalhar com um jogador como ele", aplaudiu Mourinho.