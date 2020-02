Mourinho bate Guardiola por quatro clubes

Com o resultado de ontem em Londres, José Mourinho eleva para quatro o número de clubes (Inter, Real Madrid, United e Tottenham) com os quais derrotou as equipas de Pep Guardiola . O Special One consegue assim a sexta vitória frente ao homólogo espanhol que, em 23 duelos, saiu triunfante em dez deles. De resto, só Klopp bateu mais vezes (8) Pep Guardiola do que o treinador português.