Mourinho brinca com favoritismo

O Tottenham não vence há três encontros consecutivos para a liga inglesa e a tarefa de regressar aos triunfos não se prevê simples, já que os spurs recebem hoje o Liverpool, que segue invicto na prova. Ainda assim, José Mourinho crê que a sua equipa pode surpreender e, na antevisão ao duelo, até brincou com as probabilidades de um bom resultado. "Nós sabemos como é a situação e como eles são bons. Podemos imaginar que nesta sala só duas pessoas acham que o Tottenham pode vencer [Mou e Gazzaniga], mas nós acreditamos. Temos de fazê-lo!", reiterou o técnico.

Mourinho apenas conseguiu vencer um dos seis duelos que teve com Klopp em Inglaterra, mas o Special One refutou entrar em comparações com o homólogo dos reds, destacando sim a evolução do Liverpool: "Há meses que disse que o Liverpool iria ser campeão. A situação deles não é surpresa para mim. São a melhor equipa na nossa competição... e até poderia dizer mais". Mourinho lamentou o facto de o Tottenham contar com baixas relevantes (Kane, Ndombélé e Sissoko lesionados): "Preferíamos defrontá-los na máxima força, mas acredito naqueles que vão a jogo."

Kane provoca depressão

O grande ausente nos spurs é Kane, que só volta em abril, e Mou nem quis abordar muito a situação. "Se falar muito sobre o Kane fico deprimido. É melhor falar sobre algo que me alegre. Sabem que não podemos jogar da mesma forma sem ele", frisou.