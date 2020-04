Mourinho celebra o 15.º aniversário da conquista do primeiro título da Premier League

José Mourinho celebra, esta quinta-feira, o 15.º aniversário da conquista do seu primeiro título na Premier League, um encontro que terminou com um triunfo do Chelsea, por 2-0, diante do Bolton.





Em declarações à 'Sky Sports', o treinador português que agora orienta o Tottenham revelou pensar apenas na sua próxima conquista em Terras de Sua Majestade. "Tenho três [campeonatos de Inglaterra], mas quero pensar que vou ter quatro. Prefiro pensar que ainda vou conquistar o quarto título", confessou.Recorde-se que o técnico português conquistou os três campeonatos ingleses (2004/05, 2005/06 e 2014/15) todos ao serviço do Chelsea.