Mourinho confiante: «O Tottenham não vai ser o meu único clube sem troféus»

José Mourinho acredita que vai conquistar troféus ao serviço do Tottenham. Na antevisão ao encontro de terça-feira, com o RB Leipzig, a contar para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, o treinador português dos spurs afirmou que a equipa está determinada em passar à próxima eliminatória.





"Estamos confiantes. Estou motivado, calmo e muito positivo. Estamos a perder por 1-0 ao intervalo, assim como também estávamos em Burnley, e ainda temos a segunda parte para jogar. Vamos com tudo aquilo que temos. Como podemos marcar dois golos no mínimo sem Kane, Son e Bergwjin? Não sei, mas há outras formas de os fazer. Até um jogador do Leipzig, tal como Antonio Rudiger, pode marcar a nosso favor", apontou o técnico.Apesar do mau momento que a formação londrina atravessa - quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos -, Mourinho diz manter confiança no seu trabalho, nos jogadores e na estrutura da equipa."O Tottenham não vai ser o meu único clube sem troféus. Ganhei em todos os clubes [pelos quais passou] e acredito que também irei fazê-lo no Tottenham. Estou aqui há três ou quatro meses. Liderei a equipa numa situação muito difícil e agora é ainda mais difícil, mas eu acredito em mim, nos jogadores, no clube e acredito que vou ajudar o clube a conquistar [troféus] durante o meu contrato", concluiu.