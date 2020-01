Mourinho continua o rei do Boxing Day

O Boxing Day celebra-se a 26 de dezembro e é uma jornada carregada de história na Premier League. José Mourinho quis respeitar a tradição na receção do Tottenham ao Brighton, que abriu as festividades deste dia. Os spurs venceram (2-1) o rival do sul de Inglaterra e permitiram que o técnico luso continue a ser o mais bem-sucedido no Boxing Day. Com o resultado de ontem, o Special One continua invicto em oito jogos (seis vitórias e dois empates) nesta quadra. Mas a verdade é que necessitou de sofrer para manter o belo registo.

A formação londrina até começou a perder devido ao golo de Webster (37’) para o Brighton, que contou com o ex-sportinguista Schelotto a titular, só que na etapa complementar reagiu bem. Aos 53’, Harry Kane empatou após uma boa jogada de Lucas Moura, passando o avançado inglês a ser o segundo melhor marcador (8 golos) da Premier, no Boxing Day, só atrás de Robbie Fowler (9). A reviravolta foi consumada pelo menino-bonito do Special One, Dele Alli. O Tottenham pressionou mais, principalmente após a entrada de Eriksen (68’), e Alli voltou a decidir. O médio, 23 anos, fez um belo golo (72’), que selou o triunfo. Leva oito golos em igual número de jogos com Mou. Os spurs estão em 7º lugar a quatro pontos da ‘zona Champions’.