Mourinho critica arbitragem: «Marcam o livre cinco metros à frente da falta. Golo estranho...»

"Estou desapontado com a exibição. Na primeira parte, tivemos as melhores oportunidades, mas o Pickford fez defesas importantes. Na segunda parte, eles marcaram e nós não conseguimos criar, nem dominar o jogo. As dificuldades começaram pela nossa forma de pressionar, ou de não pressionar. Foi muito pobre mesmo. Foi uma pressão preguiçosa e deixámo-los jogar a partir de trás confortáveis. À parte disso, repito que tivemos bons momentos na primeira parte", afirmou, à Sky Sports.O técnico português deixou também críticas à arbitragem no lance do golo do Everton. "O golo foi um pouco estranho. Não é desculpa para o resultado mas, com tantos árbitros no campo, é incrível como é que eles conseguem marcar um livre a cinco metros de onde foi a falta. Cinco metros na zona de cruzamento fazem muita diferença. Mas não me quero debruçar muito sobre essa questão", disparou.Mourinho realçou ainda que há vários jogadores dos Spurs que não estão em boa forma física. "Devido a uma pré-época muito estranha, muitos jogadores não estão em forma. Mas parabéns ao meu amigo Carlo Ancelotti e ao Everton", concluiu.