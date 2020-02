Mourinho critica calendário: «Não temos nenhuma proteção antes dos jogos da Champions»

José Mourinho lamentou que a Premier League não tenha atenção aos jogos das competições europeias aquando do agendamento dos encontros do campeonato inglês. O Tottenham vai jogar amanhã com o Aston Villa, quarta-feira com o Leipzig, para a Liga dos Campeões, e sábado, às 12h30, com o Chelsea.





"Aguns jogadores precisavam desta pausa, principalmente os que jogam sempre", explicou o técnico português, referindo-se à pausa de inverno. "A situação ideal seria jogar sexta-feira ou sábado de manhã com o Aston Villa e ter 3 ou 4 dias antes do jogo com o Liepzig. O Leipzig joga sábado à tarde. Jogar domingo não é a situação ideal para nós. Ma estou neste país desde 2004 e sei como as coisas funcionam, não temos nenhuma proteção antes dos jogos da Liga dos Campeões. Por agora temos de nos focar no Aston Villa e não no Leipzig."Mourinho reconheceu que a "semana será difícil". "Gostávamos de jogar com o Chelsea (a seguir ao Leipzig) no domingo, mas não. Será no sábado. Sendo sábado, gostávamos que fosse às 17, mas será às 12. Vai ser uma semana dura para nós, mas vamos jogo após jogo."Os jornalistas perguntaram ao técnico português se espera ver as coisas mudarem. "Estou à espera há demasiado tempo, não tenho grandes esperanças. Mas há clubes que têm melhores calendários, é uma questão de ver com atenção. A situação é melhor para uns do que para outros. Que clubes? Não os meus..."E prosseguiu: "É verdade que os meus jogadores não vêm de um período de fadiga, mas ao 3º jogo da semana, com apenas 2 dias de intervalo entre jogos, no sábado nem vão poder dormir. Têm de acordar às 8 para irmos para Stamford Bridge e jogar."