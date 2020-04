Mourinho dá parabéns a Alli no parque

José Mourinho, treinador português do Tottenham, voltou a ser apanhado na rua a falar com um dos seus jogadores, mas desta vez manteve a distância. Dele Alli, médio inglês, fez 24 anos, mas manteve a rotina de treino, tendo-se deslocado a um parque para fazer alguns exercícios. Ora, Alli e Mourinho vivem muito perto um do outro e quando o técnico saiu à rua para fazer compras viu o seu jogador e, à distância, deu-lhe os parabéns levantando a mão e este agradeceu com o polegar para cima.

Recorde-se que o Special One foi duramente criticado, depois de ter violado a quarentena para orientar três elementos do plantel dos spurs.

O internacional inglês teve, com certeza, um aniversário bem diferente do habitual, mas encarou a situação com fair play, brincando nas redes sociais. O jogador publicou fotografias em que cozinhava e bebia sozinho e ainda um vídeo no qual brincava ao ‘Twister’ sozinho, no qual foi possível ouvir a namorada, Ruby Mae, a dizer: "Não prestas!"

Redução ameaça Alderweireld

O defesa belga do Tottenham pode estar de saída, segundo o seu agente Stijn Francis, que revelou que os jogadores devem abandonar os respetivos clubes, caso estes insistam na redução salarial. "Os clubes assumem o risco e os jogadores não podem, sem acordo, sair antes do fim dos contratos. Se quiserem baixar o salário, os atletas têm o direito de sair", destacou ao ‘The Guardian’.



Mané teve direito a videochamada



Sadio Mané, avançado senegalês do Liverpool, celebrou o seu 28.º aniversário na sexta-feira passada. Na impossibilidade de dar os parabéns pessoalmente, Jürgen Klopp, treinador, e o restante plantel dos reds decidiram fazer uma videochamada, em conjunto, de forma a felicitar e a animar o companheiro de equipa, cantando-lhe o parabéns em uníssono.