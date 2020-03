Mourinho dá 'reprimenda' a Dier: «Enquanto profissionais não podemos fazer o que ele fez...»

O Tottenham, equipa orientada por José Mourinho, foi eliminado nos 'oitavos' da Taça de Inglaterra, após perder (2-3, g.p.) com o Norwich, após o empate (1-1) no período regulamentar. Gedson Fernandes, médio português emprestado pelo Benfica aos spurs, falhou o penálti decisivo.





Contudo, o pior estaria reservado após o final do encontro. Eric Dier, antigo jogador do Sporting,do Hotspur Stadium e dirigiu-se a um adepto que, segundo José Mourinho afirmou em conferência de imprensa, insultou o irmão do internacional inglês que marcava presença nas bancadas do estádio, não excluindo também um possível abuso racista por parte do adepto a Gedson Fernandes. Posto isto, Eric Dier perdeu as 'estribeiras' e foi tirar satisfações com o adepto. Uma situação que segundo o técnico português "não pode acontecer"."[A situação com Eric Dier] Penso que isso não faz parte do jogo. A partida foi uma representação fantástica daquilo que são os jogos da Taça de Inglaterra, e daquilo que deviam ser, mas não posso fugir a essa questão. O Eric Dier fez aquilo que nós, enquanto profissionais, não devemos fazer mas que nestas circunstâncias, todos nós faríamos. Quando alguém te insulta, ou a tua família está envolvida, especialmente o teu irmão mais novo… A pessoa em questão insultou o Eric, o irmão mais novo dele, que não estava satisfeito com a situação e o Eric também não. Nós enquanto profissionais não podemos fazer o que ele fez", frisou, acrescentando: "Não posso dizer se [o insulto racista a Gedson Fernandes] aconteceu, só posso afirmar aquilo que sei e que ele não estava feliz com a situação".