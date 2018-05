Continuar a ler

"A imagem do jogo é a de David de Gea, que tocou na bola apenas uma vez e só quando ela estava dentro da baliza", acrescentou, antes de prosseguir: "Foi difícil termos de jogar sem o Lukaku contra uma equipa que defende com nove jogadores. Todas as derrotas custam, mas vou para casa com a sensação de que demos tudo. Sem arrependimentos."Já Conte não abriu o jogo sobre o seu futuro no Chelsea: "Se quiserem continuar a a trabalhar comigo, eles já me conhecem. Não posso mudar. Sou um ‘serial winner’ [vemcedor em série]."