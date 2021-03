Mourinho defronta Arsenal e deixa 'provocação': «Olho para cima, não para baixo»

O Tottenham de José Mourinho desloca-se, este domingo, ao terreno do Arsenal para o dérbi do norte de Londres e o técnico português não perdeu a ocasião de deixar uma 'alfinetada' ao rival londrino, em jogo da 28ª jornada da Premier League. Um dérbi que já havia merecido troca de palavras entre o treinador dos spurs e Mikel Arteta, técnico dos gunners.





"Olho para cima, não olho para baixo. Se o Arsenal tivesse mais 7 pontos do que nós, então olhava para eles. Mas como eles estão a 7 pontos, não olho para baixo", garantiu Mourinho, reconhecendo que os spurs estão 'preparados' para dar continuidade às cinco vitórias consecutivas em todas as competições."Mas olhamos sempre para o próximo jogo. Se em vez do Arsenal fosse o Aston Villa ou o Newcastle, o sentimento era exatamente igual", frisou. "O Arsenal é um grande clube com uma grande história. Um pouco como nós, também estão a construir um futuro melhor. Tenho o máximo respeito por eles", explicou José Mourinho.