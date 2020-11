Mourinho depois do golo de Gareth Bale: «Vou ao site do Real Madrid ver o que dizem dele»

José Mourinho deixou um recado ao Real Madrid depois do jogo com o Brighton, onde Gareth Bale marcou um golo na vitória do Tottenham, por 2-1. O treinador português elogiou o avançado galês emprestado pelos merengues, um jogador que na capital espanhola não tinha espaço na equipa de Zinedine Zidane.





"Estou muito contente por ele. Quando tiver cinco minutos vou ver o site do Real Madrid para ver o que dizem", contou José Mourinho, que também já liderou os 'blancos'.Foi o primeiro golo de Bale neste seu regresso aos spurs, com uma assistência de Sergio Reguilón, outro jogador que trocou o Real Madrid pelo Tottenham no último verão.