Mourinho destaca obra feita desde a chegada ao Tottenham

O Tottenham visita hoje o Crystal Palace, num jogo em que a equipa de Mourinho tenta qualificar-se para a Liga Europa, mas não depende apenas de si. No dérbi londrino, os spurs partem em 7º e Mou mostrou confiança na sua equipa. “Quando cheguei a equipa estava em 14º e a oito pontos do Arsenal. Se quiser rir comigo, sou o campeão dos últimos cinco jogos”, destacou, antes de afirmar que está “ansioso pela próxima temporada”.

De resto, o Special One abordou as chances do apuramento europeu, já que necessita de vencer e que o Wolves não derrote o Chelsea. “É evidente que prefiro jogar na Liga Europa do que ficar fora da Europa. A vantagem de não ir seria que teríamos apenas um jogo por semana para a próxima época. Mas não podíamos ter feito melhor. Se tivéssemos mais jornadas, chegávamos ao top 4”, frisou.

Em caso de falhar hoje o apuramento, o Tottenham pode, em alternativa, garantir a ida à Liga Europa, em 2020/21, se o Chelsea bater o Arsenal na final da Taça de Inglaterra.