"Eu tento dar o melhor ao miúdo, tenho de ser honesto e dar crédito aos pessoa da academia que é responsável pela sua formação e ao sr. Van Gaal, que o promoveu à equipa principal, mas se forem ver as estatísticas dele e o número de jogo que ele fez comigo, diria que, provavelmente, ele está no 'top-5' de jogadores com mais jogos nas duas temporadas em que estou no cargo", acrescentou o treinador português.



De Boer foi apresentado pelo Crystal Palace a 27 de junho de 2017 e despedido 10 semanas depois, nas quais a equipa obteve o registo apotando por Mourinho, conseguindo apenas uma vitória na Taça da Liga, por 2-1, sobre o Ipswich Town.

Umas vezes José Mourinho 'respira fundo' antes de responder a uma crítica ou provocação. Noutras faz apenas uma curta 'inspiração'. E foi isso que aconteceu esta segunda-feira quando visou Frank de Boer por causa de declarações que o holandês fez sobre Marcus Rashford após o Manchester United-Liverpool, no sábado. O treinador português foi simplesmente arrasador..."Li umas declarações do pior treinador da história da Premier League, o Frank de Boer - sete jogos, sete derrotas, zero golos amrcados - nas quais ele dizia que não era bom para o Marcus Rashford trabalhar com um treinador como eu porque o mais importante para mim é ganhar. Se ele fosse treinador pelo Frank certamente iria aprender como perder, pois ele perdeu todos os jogos", salientou Mourinho à margem da conferência de imprensa de lançamento do Manchester United-Sevilha, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.