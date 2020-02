Mourinho diz que terminar o campeonato no 'top 4' é o maior feito da carreira

José Mourinho considera que se terminar nos quatro primeiros lugares da Premier League será o maior feito da sua carreira, tendo em conta a onda de lesões que tem assolado o plantel.





"Nestas circunstâncias sim", disse o técnico na antevisão ao jogo com o Chelsea. "A situação é complicada. Penso que mais nenhuma equipa na Premier League, e talvez no futebol europeu, esteja numa situação tão difícil como nós estamos em termos de lesões. O Sonny e o Harry marcam a maioria dos golos do Tottenham. Esta época foi tão negativamente especial que estaremos sem os dois ao mesmo tempo e por muitos jogos", lembrou o técnico.



O Tottenham está no 5º lugar com 40 pontos, menos um do que o Chelsea de Frank Lampard.



"Se conseguirmos terminar no 4º lugar sem o Harry e o Sonny será algo incrível para mim e para os meus jogadores", atirou.





O técnico do Tottenham disse anteriormente que o segundo lugar na época 2017/2018, ao serviço do Manchester United, tinha sido o seu maior feito. Agora mudou de ideias.