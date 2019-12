Mourinho e a situação de Eriksen: «O clube é muito mais importante do que qualquer um de nós»

A menos de um mês de estar livre de assinar com uma nova equipa, o futuro de Cristian Eriksen continua a ser tema de conversa no Tottenham e, ao que parece, nem José Mourinho sabe bem o que vai acontecer. Ainda assim, confrontado com a situação, o técnico português dos spurs deixou claro que o clube é bem mais importante do que os jogadores, seja ele qual for. Uma declaração que pode também ser entendida de certa forma como uma 'indireta' ao nórdico."Até que haja algo oficial, ao invés de teorias e especulações, não há muito a dizer. Claro que falei com ele, claro que tenho de defender os melhores interesses do meu clube. O meu clube é muito mais importante do que os meus jogadores e os meus jogadores são muito mais importantes do que eu. Mas o clube é muito mais importante do que qualquer um de nós. É assim que eu penso... Não vou responder. É ele quem tem de o fazer", atirou o técnico luso, que nos quatro jogos que leva ao comando do Tottenham nunca deu a titularidade ao dinamarquês.