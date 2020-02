Mourinho: «A esta hora o Chelsea bebe água tónica com limão a ver o nosso jogo»

Mourinho agastado com jornalista: «Não gosto da tua pergunta, não te vou responder» Mourinho agastado com jornalista: «Não gosto da tua pergunta, não te vou responder»

A carregar o vídeo ...

Dele Alli saiu chateado com Mourinho? Eis a resposta do treinador português Dele Alli saiu chateado com Mourinho? Eis a resposta do treinador português

A carregar o vídeo ...

"O que me preocupa não é o 1-0, porque é um resultado aberto, pois podemos ir lá ganhar. O que me preocupa é que estes são os nossos jogadores que temos para não sei quantos jogos. Temos de jogar dentro de dois dias e vimos o Lucas, o Bergwijn ou o Lo Celso mortos. Podemos ver isto de duas perspetivas: estou orgulhoso deles, porque foram fantásticos. Mas por outro lado estamos em apuros. Se fosse só para este jogo, sem problemas, o problema é que temos ainda a Premier League e a Taça de Inglaterra. Esta é a nossa situação", assumiu."Não mudei a tática, mudei as peças. Pensei que com o Bergwijn e o Lucas em vez do Dele poderíamos ter mais dinâmica na frente. Sabia que o Lamela só poderia jogar 20 minutos - com um grande ponto de interrogação -, que o Ndombelé não podia jogar o jogo todo... Tentei mexer nas peças com o que tinham. Não me digam que deviam ter iniciado o jogo, porque simplesmente não podiam. Foram fantásticos, não poderia estar mais contente por ter estes jogadores. A esta hora o Chelsea bebe água tónica com limão a ver o nosso jogo e no sábado nós estamos lá outra vez", finalizou em jeito irónico, já lançando o jogo de sábado com o rival da capital.