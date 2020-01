Mourinho e Guardiola voltam a encontrar-se domingo: saiba o que disseram hoje um do outro

José Mourinho e Pep Guardiola não são propriamente amigos do peito - desde os tempos em que ambos treinavam os dois maiores clubes de Espanha - e no próximo domingo voltam a defrontar-se. O Tottenham recebe o Manchester City e os técnicos trocaram... elogios na antevisão do encontro.





"Não tenho qualquer rivalidade com Pep. Lembro-me mais dos três anos em que lutámos do mesmo lado, a trabalhar juntos no mesmo clube [Barcelona] e a partilhar o mesmo espaço de trabalho. Lembro-me mais disso do que do Barcelona-Real Madrid, do Inter-Barcelona na Liga dos Campeões ou dos duelos entre o Manchester City e o Manchester United", disse o técnico português."Agora vai ser um Tottenham-City e não um José-Pep. Será um novo capítulo para nós porque é a primeira vez que estas equipas se defrontam com estes treinadores", adiantou Mourinho, à Sky Sports. "É um jogo que quero ganhar porque a minha equipa precisa de pontos."Guardiola diz, por sua vez, que Mourinho tem de ser respeitado e não pode ser julgado apenas por ter sido despedido do Manchester United. "O valor do José, um treinador com muita experiência e muito sucesso, não pode ser julgado por apenas por uma época ou uma época e meia", considerou. "Nos últimos 15 ou 20 anos o José esteve sempre lá e tem de ser respeitado, porque isso [estar no topo] é o mais difícil."