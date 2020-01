Mourinho e o cartão amarelo por espiar tática adversária: «Fui rude mas foi com um idiota»

O Tottenham iniciou 2020 com uma derrota por 1-0 frente ao Southampton. A equipa de Mourinho perdeu cinco pontos nos últimos dois jogos para equipas que lutam pela manutenção, ao empatar no sábado em Norwich a dois golos e ao perder desta quarta-feira. O treinador português viu o cartão amarelo por espiar a tática adversária e no final comentou o sucedido. "Foi merecido claramente. Troquei más palavras com o rapaz [Andrew Sparkes, treinador de guarda-redes do Southampton]. Fui rude mas foi com um idiota".



Mourinho viu cartão amarelo por espiar tática adversária Mourinho viu cartão amarelo por espiar tática adversária

A carregar o vídeo ...

O Southampton marcou cedo, aos 17 minutos, por Danny Ings, e não só soube manter essa vantagem como esteve sempre mais perto do 2-0 do que o Tottenham do 1-1, cuja equipa voltou a cometer erros defensivos em demasia, a denotar enormes dificuldades para sair na primeira fase de construção e na ligação entre a linha média e o ataque, além de uma atitude coletiva de menor comprometimento com o jogo, ao invés do que sucedeu com os jogadores da equipa da casa.





Além da derrota, Mourinho tem mais um motivo de preocupação, visto que o seu 'homem-golo', Harry Kane, para cuja ausência não tem alternativa, sofreu uma lesão muscular e ainda se desconhece quanto tempo vai ficar afastado dos relvados.