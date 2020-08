Mourinho e o insucesso das equipas inglesas: «Isto não é uma verdadeira Liga dos Campeões»

Com o Manchester City eliminado nos quartos-de-final da Liga dos Campeões e o Manchester United afastado nas 'meias' da Liga Europa, as finais das principais competições europeias de clubes não contam com equipas inglesas. E, segundo José Mourinho, treinador do Tottenham, a culpa é do calendário e da covid-19.





"Eram tropas cansadas as que foram enviadas para as provas europeias. As equipas francesas [PSG e Lyon], por exemplo, chegaram à fase final depois de um longo período de descanso. Em Inglaterra jogámos sem intervalos, depois veio a quarentena, mas sem oportunidades de treinar. A seguir recomeçaram os jogos e, depois de uma época muito longa, disputam-se estes torneios das competições europeias", sublinhou o técnico em declarações à plataforma DAZN.E prosseguiu, lembrando que em França o campeonato foi dado por concluído e que não houve retoma depois da quarentena: "Os franceses estiveram de férias, disputaram alguns jogos particulares, estavam física e mentalmente frescos, em forma. Estes torneios não se adequam a finais de época, mas sim ao início de uma nova. É por isso que estas equipas estão tão frescas. Porque isto não é uma verdadeira Liga dos Campeões nem uma verdadeira Liga Europa. Há tantos fatores externos... Mas quem acabar por colocar as mãos na taça terá feito um bom trabalho."