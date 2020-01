Mourinho e o Liverpool: «É a melhor equipa do mundo contra outra num momento difícil»

José Mourinho mostrou-se resignado após a derrota do Tottenham (0-1) frente ao Liverpool. O técnico falou sobre o "momento difícil da equipa".





"O futebol é isto. Às vezes consegues mais daquilo que mereces e outras vezes menos. Este foi um exemplo em como não conseguimos nada quando merecíamos alguma coisa. Esta [Liverpool] é a melhor equipa do mundo contra uma equipa num momento difícil, com lesões, num período complicado da temporada. Os rapazes foram fantásticos", analisou o técnico sadino.Já sobre a possibilidade de terminar nos quatro primeiros classificados, José Mourinho foi realista."É possível falar sobre isso quando começarmos a época com zero pontos. Mas é difícil falar sobre isso quando começamos com menos 12 [o número de pontos que o Tottenham tinha em relação ao 4º classificado quando Mourinho pegou na equipa]".