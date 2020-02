Mourinho e o penálti defendido por Lloris: «Foi uma vontade de Deus porque não era penálti»

José Mourinho não escondeu a felicidade no final do triunfo (2-0) do Tottenham na receção ao Manchester City, em jogo da 25.ª jornada da Premier League, num encontro com vários lances polémicos.





Em declarações após o encontro, o treinador português elogiou a exibição dos seus jogadores, comentou a polémica entrada de Sterling sobre Dele Alli ainda nos primeiros minutos da partida e comentou odo estreante Steven Bergwijn."Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. Tivemos um pouco de sorte em algumas situações, mas se olharmos de uma outra perspetiva, tivemos também muito azar pelo VAR não ter decidido que aera para cartão vermelho. É um cartão vermelho claríssimo e mudaria completamente o rumo do jogo se jogássemos durante 75 minutos contra 10. Já vi outras situações semelhantes onde a decisão foi um cartão vermelho, por exemplo o vermelho mostrado a Son contra o Chelsea", começou por dizer o técnico luso, em declarações à Sky Sports."Os meus jogadores foram fenomenais. A defesa [de Hugo Lloris, no momento do penálti] foi fenomenal, foi uma vontade de Deus porque não era penálti.""O remate foi muito colocado. Impossível mesmo para um grande guarda-redes.""Não vai ser fácil. Estamos em três competições, mas este foi um bom fim-de-semana para nós", concluiu.