Mourinho e o triunfo no dérbi londrino: «Estamos felizes porque fizemos os adeptos felizes»

O Tottenham de José Mourinho regressou este domingo aos triunfos na Premier League ao vencer o dérbi londrino diante do Arsenal (2-1) e continua na luta por uma vaga na Liga Europa. No final da partida, o técnico português não escondeu a felicidade pela vitória sobre o rival e garante que os spurs vão dar o máximo para vencer os 3 últimos jogos da liga.





"Estamos felizes porque fizemos os fãs felizes e continuamos na luta por um lugar na liga Europa. Sei que o Chelsea e Liverpool não nos ajudaram muito [n.d.r.: derrota com Sheffield e empate com Burnley, respetivamente] mas isto só a nós diz respeito. Temos de pontuar, é verdade que perdemos alguns pontos e agora temos de lutar pelos 9 pontos restantes", afirmou Mourinho à Sky Sports."Foi um jogo fechado, mais tático do que outra coisa, para ser honesto. O Mikel [Arteta] encontrou uma forma de jogar estável e o Arsenal está a melhorar. Conseguimos adaptar-nos bem e acho que fizemos um bom jogo. Encontrámos as nossas oportunidades de golo e tivemos um grande espírito. Durante o jogo ninguém pensou nisso, mas a verdade é que o Arsenal teve mais 48 horas de descanso do que nós. Foi difícil, mas acho que esta recuperação veio dos corações dos jogadores. Mesmo nos últimos minutos do jogo, com o 2-1, não sentimos problemas e tivemos tudo sob controle", acrescentou o português.