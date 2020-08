Mourinho: «É pena que os jogadores tenham de ir para as seleções»

José Mourinho está bastante satisfeito com a pré-temporada do Tottenham, que este sábado venceu o Birmingham por 1-0, num jogo-treino, e preferia não ter agora a paragem para os compromissos da seleções nacionais. No entanto, o treinador diz compreender e aceitar a situação, rezando para que não haja lesões.





"É pena que os jogadores agora tenham de ir para as seleções, mas é assim. Estiveram parados durante muitos meses e também têm as suas competições. Temos de compreender e aceitar que vão levar os nossos jogadores. Rezamos para que regressem sem lesões para o jogo com o Everton [o Tottenham recebe o a equipa orientada por Carlo Ancelotti na jornada inaugural, a 13 de setembro]", afirmou Mourinho, após o jogo de preparação deste sábado."Foi difícil. Karanka é muito bom, organiza as equipas muito bem do ponto de vista defensivo. Jogaram com um bloco baixo e não foi fácil chegar à baliza. Nós Jogámos ontem, fizemos muitas alterações, jogaram muitos miúdos ao mesmo tempo e isso tira-nos um pouco de poder. Mas a atitude...num amigável podíamos ficar satisfeitos com o empate mas eles quiseram vencer, treinam para isso. Os últimos dez minutos foram provavelmente o nosso melhor período do jogo", analisou o treinador português.