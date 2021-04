Mourinho e Solskjaer desentenderam-se e quem pagou a fatura foi... Harry Kane

O 'bate-boca' entre José Mourinho e Ole Solskjaer depois do Tottenham-Man. United (1-3) continua a dar que falar. Depois do filho do treinador dos red devils ser metido ao barulho, agora 'sobrou' para Harry Kane. Como?





Escreve o 'The Sun' que o treinador português e Solskjaer tiveram uma acesa discussão no túnel de acesso aos balneários - as críticas do técnico norueguês a Son Heung-min terão estado na base da troca de palavras - e a direção dos red devils não gosto do que sucedeu, cortando relações com os spurs o que, segundo a publicação, deixou Harry Kane em 'maus lençóis' uma vez que o jogador estaria prestes a ser negociado entre os dois clubes.José Mourinho, acusam os red devils, teve como único objetivo "roubar os holofotes após mais uma má exibição" do Tottenham.