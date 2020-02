O Tottenham tem amanhã um importante duelo com o Wolverhampton (14 horas), que soma menos um ponto na Premier. José Mourinho confessa-se pronto para lutar pela Champions (top 4), mesmo sabendo que vai defrontar um conjunto superiormente dirigido.





"Falei a sério apesar de o ter feito de forma bem-humorada. Nuno Espírito Santo foi um bom guarda-redes, mas tornou-se um treinador muito bom. Tem feito um trabalho fantástico! Espero que os fãs e a direção do Wolves me perdoem, mas considero que ele tem condições para um projeto maior", anotou o Special One, frisando: "A corrida à Champions tem bastantes clube envolvidos. Nós e o Wolves estamos nesta grande luta. Todos os pontos são decisivos. O Wolves não está aqui por coincidência ou sorte, mas por ser uma equipa fantástica!"Traoré é uma das armas que Nuno tem para apresentar. "É um jogador muito difícil de parar. Se tentas sprintar com ele... não tens hipótese! É rápido e poderoso. Não podes pensar nele como um indivíduo, mas como fazendo parte de um todo."