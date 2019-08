Mourinho está de regresso à Premier League

José Mourinho vai ser comentador da Sky Sports e estreia-se nas funções domingo, precisamente no jogo do Manchester United, a equipa que treinou entre 2016 e 2018 antes ser despedido em dezembro do ano passado.





O treinador vai analisar o jogo dos red devils com o Chelsea (o outro clube que treinou em Inglaterra), que marca a estreia das duas equipas nesta edição da Premier League.O português junta-se a uma equipa de comentadores onde constam Gary Neville, Jamie Carragher, Graeme Souness e Jamie Redknapp.