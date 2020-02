Mourinho "feliz" no Tottenham: «Se virem que estou com má cara, deve ser porque perdi»

José Mourinho aproveitou a pausa no campeonato inglês para se deslocar à Alemanha e assistir ao jogo do Leipzig na Bundesliga, o próximo adversário do Tottenham na Liga dos Campeões (dia 19 deste mês). O técnico sempre que pode vais aos estádios, pois na televisão há detalhes que não se veem, conforme explicou em declarações à Sky Sports. Afinçou ainda que se sente "feliz" nos spurs.





"Para mim estar no campo é importante. Posso ver detalhes, como o aquecimento, que a televisão não me mostra. Ver o modo como a equipa aquece, ver os jogadores individualmente, a intensidade do jogo... É um feeling diferente. Não podia perder a oportunidade", expliocu.O técnico português mostra-se feliz com a decisão que tomou de assumir a liderança dos spurs. "Ao contrário do que algumas pessoas dizem, estou feliz no clube. Se é difícil? Sim, mas se não fosse assim não seria para mim. Gosto dos jogadores, da relação que tenho com eles e estou feliz. Se estiver com má cara deve ser por causa de um mau resultado, não consigo sorrir quando perco. Estou ansioso pelo que aí vem e, sobretudo, pela próxima época. Quero começar a trabalhar com eles em julho, fazer a pré-época, os jogos particulares, tentar fazer a equipa evoluir em áreas que agora não podemos. Estou feliz com a minha decisão de vir para o Tottenham."O Tottenham vai defrontar o Aston Villa, na próxima jornada da Premier League, clube que tem como treinador adjunto John Terry, que trabalhou com Mourinho no Chelsea nos seus tempos de jogador. "Hoje em dia as pessoas começam os empregos sem provar nada. Ele escolheu o caminho mais mais difícil, mas provavelmente o que lhe dá mais estabilidade. Ser adjunto, ir aos campoenatos, jogar na Premier League, ter tempo, crescer e atingir o que tem de atngir. Estou muito orgulhoso pela forma como ele está a fazer as coisas. Mantemos contacto quando é possível e quando temos tempo."